Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla del suo assistito ai microfoni di Sportitalia.



"La Juve ha fiducia in Rugani? C'è sempre stata, in questo momento c'è un po' più di bisogno. Se in futuro sarà sempre e solo Juve? In questo momento credo proprio di sì, perché adesso far chiacchiere diverse non è né giusto né corretto. Loro hanno sempre avuto fiducia, se avessero voluto fare diversamente, avrebbero avuto moltissime occasioni anche con ingressi economici elevati, invece hanno preferito continuare perché lo reputano un giocatore importante".