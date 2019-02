L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 per parlare del presente e futuro del proprio assistito raccontando un intreccio clamoroso in vista di Napoli-Juventus che si giocherà domenica sera al San Paolo.



VERSO NAPOLI-JUVE - “Non so se Daniele sarà della partita, Allegri nasconde sempre bene le sue carte. Penso farà giocare Bonucci e Chiellini, poi Allegri è molto bravo a cambiare le carte in tavola".



NON È FACILE - "Il momento di Rugani? E’ al quarto anno di Juventus, è arrivato molto giovane. Se sta ancora qui vuol dire che i parametri di crescita sono stati rispettati. Però è normale che non è facile giocare al posto di certi campioni tutte le domeniche".



LO VOLEVA IL NAPOLI - "Sarri apprezzava Rugani, piaceva al Napoli. La Juventus però non ha mai avuto dubbi sul ragazzo. Sarri tatticamente cerca di leggere le giocate avversarie in maniera anticipata, essendo abituato ed avendo questa caratteristica, Rugani aveva queste cose già nel proprio bagaglio".



LA CHAMPIONS E LO SCUDETTO - "Ambiente Juventus dopo il ko di Madrid? Qualche scoria ci potrebbe essere, ma nel calcio non si sa mai cosa possa succedere. Il Napoli comunque ci deve credere fino alla fine, è lo sport. Finché la matematica non condanna nessuno".



RESTA ALLA JUVE - "Futuro Rugani al Napoli? Credo che resterà alla Juve ancora per parecchio tempo”.