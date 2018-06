Intervistato da Foot Mercato, l'agente di Morgan Sanson (centrocampista del Marsiglia) ha parlato del futuro del proprio assistito: "Il Chelsea non andrà oltre, vanno su altri obiettivi. Il Tottenham lo segue realmente, come anche l'Arsenal, Siviglia e Valencia, che però ha riscattato Kondogbia e per questo penso farà altro. In Italia penso ci saranno una o due sorprese: ci sono molti interessamenti, penso che possano arrivare anche delle offerte. Sono processi lunghi, ci sono altri club che per ora sono meno presenti: avrò delle discussioni con i dirigenti per sapere cosa voglia fare il Marsiglia con Sanson".