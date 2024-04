Si ferma Jovic, salta Juventus-Milan: le sue condizioni

Si allunga la lista degli assenti delin vista della trasferta di Torino:Piena emergenza per Stefano Pioli in vista dello scontro dell'Allianz Stadium, valido per la 34esima giornata di Serie A e importante nella lotta al secondo posto, oggi occupato dai rossoneri con 69 punti, +5 sui bianconeri di Massimiliano Allegri.Tra squalifiche e infortuni il Diavolo avrà gli uomini contati e l'ultimo a fermarsi è stato proprio l'attaccante serbo ex Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, Jovic si è fermato a causa di un, ha lasciato il centro sportivo di Milanello e non sarà a disposizione per la sfida tra Juventus e Milan.

- Jovic allunga quindi la già lunga lista di assenti in vista della gara dello Stadium: oltre al serbo sono ancora infortunati Pierree Simon, mentre saranno assenti per squalifica Theo, Fikayoe Davide(quest'ultimo fermato per due giornate dopo il derby).