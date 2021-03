Marcos Senesi, difensore in forza al Feyenoord, è finito nel mirino di alcuni club. Tra questi c'è anche il Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24 è intervenuto Danilo Caravello, membro dell'entourage di Senesi. Queste le sue parole:



LE CIFRE - "Ogni anno che passa il giocatore diventa più forte ed il prezzo si alza. Il club sta provando a rinnovargli il contratto per alzare la clausola a 50 milioni di euro. Fino allo scorso anno ne chiedevano 15-18, con la clausola diventerebbe un giocatore da top club.



LA VOLONTÀ - "Se dovesse arrivare un'offerta da un campionato più competitivo, come quello italiano, ci andrebbe di corsa. Però bisogna accontentare le richieste del Feyenoord".



NAPOLI - "Parliamo sempre con tanti club, con il Napoli c'è un contatto continuo e un rapporto importante. Alla società piace, così come piace ad altre. Finora non si sono ancora create le giuste basi per parlarne. Da qui a un mese gli obiettivi saranno definiti, speriamo il mercato possa decollare".