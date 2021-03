I due nomi più caldi per il prossimo mercato in uscita del Napoli sono quelli di Koulibaly e Fabián Ruiz. L'obiettivo del Napoli sarebbe quello di incassare 100 milioni grazie ai due e abbassare anche il tetto ingaggi.



Liverpool e Manchester United hanno tentato di portare Koulibaly in Inghilterra già in passato, ora dovrebbe arrivare una nuova offerta da parte del PSG. De Laurentiis è pronto ad incassare 50 milioni la prossima estate anziché trattenerlo e far abbassare ancora il prezzo nei prossimi anni. Stessa cifra prevista per la cessione di Fabián Ruiz, che lo scorso anno poteva approdare all'Atletico Madrid. Qualora dovesse ripresentarsi quest'offerta De Laurentiis stavolta non direbbe di no. Lo riporta oggi il quotidiano Roma di Napoli.