Karol Csonto, agente di Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla del futuro del suo assistito. Queste le parole rilasciate a aktuality.sk: "Milan dice che intende continuare a giocare nell'Inter? Sì, vero, ma già in passato è stato poi il mercato a decidere, al di là di quanto pensassero i diretti interessati. Alla fine, è il mercato a decidere. Milan è molto felice all'Inter: i tifosi lo adorano e lui ha giocato una stagione strepitosa, imponendosi come uno dei migliori difensori in assoluto. Posso dire che non siamo nelle condizioni di chiedere una cessione al club nerazzurro: ci sono offerte dei migliori cinque club al mondo, ma non abbiamo la minima intenzione di fare pressione all'Inter. Potrebbe arrivare una proposta che renda Skriniar il difensore più pagato al mondo ma, in ogni caso, servirebbe anche la certezza di giocare titolare. E, in questo senso, l'Inter ha già messo sul tavolo una proposta di rinnovo molto allettante".