L'Inter deve stare attenta: le big di Spagna vogliono Milan Skriniar. A confessarlo è Mithat Halis, uno dei rappresentanti della Star&Friends, l'agenzia che rappresenta il difensore slovacco. Ecco le sue parole, riportate da As: "Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona. Chi convincerà l'Inter, potrà prenderlo la prossima estate".



'RAIOLA CANNIBALE' - "Skriniar è un professionista vero, ma ci sono alcuni agenti cannibali che provano a portare via i giocatori. Per esempio Mino Raiola ci sta provando, vuole confondere Skriniar, ma è un giocatore che appartiene alla nostra agenzia e abbiamo un contratto con luiL'Inter pagò Milan 28 milioni alla Sampdoria e dopo appena sei mesi rifiutò un'offerta da 55 milioni del Manchester City. Adesso il suo valore è intorno ai 100 milioni".