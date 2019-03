Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, parla a Radio Marte del gol del centrocampista del Genoa contro la Juve, sua ex squadra: ​"E’ tornato nella squadra che gli ha permesso di crescere. La Juve si è sempre messa di traverso nelle operazioni di cessione di Sturaro ed ho dei messaggi di Paratici in cui l’ha sempre bloccato perché ritenuto importante per il club ed è chiaro che fa piacere, ma la Juventus è l’ultima squadra a cui voleva segnare perché gli ha dato tantissimo".