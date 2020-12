Alla ricerca di un laterale sinistro, l'Inter segue da tempo Nicolas Tagliafico. E il terzino dell'Ajax si propone. Queste le parole del suo agente, Ricardo Schlieper, a FcInterNews: "Molte squadre sono state sotto al calciatore, però il virus ha alterato il funzionamento normale del mercato. È successo lo stesso a svariati atleti. L'Inter? Noi seguiamo con interesse i principali campionati europei. E quello italiano ne fa chiaramente parte".



RINNOVO CON L'AJAX - "Attualizzeremo il contratto in termini economici e lo allungheremo per una ulteriore stagione".



ANCORA L'INTER - "Contatti coi dirigenti dell'Inter? Guardi, come ho già detto molte volte, tali temi in Italia sono trattati da Giovanni Branchini. È così da più di 25 anni. Lasciare a gennaio? Sì, certo".



SULLA RICHIESTA - "20-25 milioni? Non entro nel merito delle cifre, ma non sarebbe questa la richiesta. Inter club gradito? Si, assolutamente. È un gran club dove hanno giocato, e militano tutt'ora con ottimi risultati, calciatori dell'Argentina".