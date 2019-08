Diego Dornelles, agente dell'attaccante brasiliano Taison, ha parlato a Roma Press della trattativa tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto del suo assistito. Una trattativa arrivata a un punto di stallo.



STALLO - "A che punto è la trattativa? È in fase di stallo, perché lo Shakhtar si rifiuta di negoziare. Il club vuole che la clausola venga pagata per intero. Anche un'altra società italiana ha provato a presentare un'offerta per Taison, ma è stata rifiutata. La cifra della clausola? 30 milioni di euro".