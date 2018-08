Il commercialista ligurecura dal 2015 gli interessi di, stellina del(classe 2000) che anche il grande pubblico ha imparato a conoscere. In realtà Tonali, 19 presenze nell'ultimo campionato di Serie B, è considerato già da tempo un profilo di prima fascia in chiave mercato. Delle prospettive del suo assistito, La Florio ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.