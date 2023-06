Lucas Torreira è un obiettivo della Lazio: l'ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina può tornare presto a giocare in Serie A (per lui già 102 presenze e 9 gol totali), con il mister biancoceleste Maurizio Sarri che è stato chiaro con la propria dirigenza, mettendo l'uruguaiano in cima alla lista dei desideri. Il suo profilo è valutato dal tecnico capitolino come idoneo a dare maggiore profondità alla rosa della Lazio.



LE ULTIME - Chi sta evidentemente lavorando in questo senso è Pablo Bentancur, agente del calciatore, che è tornato a parlare proprio della trattativa fra il Galatasaray - club proprietario del cartellino di Torreira - e la Lazio. Di seguito le sue parole riportate dal giornalista Ayhan Sensoy: “Venerdì incontrerò la dirigenza del Galatasaray. L’offerta della Lazio è di 12 milioni di euro. Lucas Torreira è felice qui, ma è sempre stato interessato al campionato italiano. Se le condizioni sono favorevoli, può andare alla Lazio”.