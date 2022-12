Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato a Radio Sportiva:



"Ho già parlato con un paio di squadre, vuole rientrare in Italia in tutti i modi dopo un anno al Galatasaray. Una è molto interessata, l'altra deve vedere un po' come si mette il mercato. Torreira ha pagato l'arretramento di Valverde al Mondiale, un po' come De Arrascaeta nelle prime uscite".