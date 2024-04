Serie A, la lotta salvezza si infiamma: Lecce quasi ok, il Sassuolo vede la B, bagarre a 5. Calendari a confronto

Quattro turni per chiudere il campionato, quattro turni per decidere chi riuscirà a difendere la permanenza in Serie A:Il sipario è pronto a calare sul campionato 2023/24, ma restano ancora da decidere le due squadre che raggiungeranno la Salernitana, già matematicamente retrocessa, in Serie B: è questo l'unico verdetto arrivato al momento, assieme allo Scudetto dell'Inter e alla qualificazione del Milan alla nuova Champions League.Caldissima la lotta per garantirsi la permanenza in Serie A, dalla quale si è tolto il Genoa con la vittoria contro il Cagliari nel posticipo della 34esima giornata: analizziamo la situazione 360 minuti dal termine.

Lecce 36Cagliari 32Verona 31Frosinone 31Empoli 31- Tanti scontri diretti nel finale di stagione possono cambiare le carte in tavola, ma ildi Gotti è in una posizione di forza e già nel prossimo turno contro il Cagliari potrebbe arrivare la matematica certezza della salvezza. Discorso diametralmente opposto per ildi Ballardini, a un passo dal baratro.- Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Qualora due squadre terminassero il campionato di Serie A a pari punti al 18esimo posto, a partire dalla stagione 2022/23 come deciso dalla Lega Serie A si giocherebbero la salvezza in uno, una gara secca in campo neutro per decidere chi resterà in A.

Ma chi ha il calendario peggiore? Eccoli a confronto

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio.