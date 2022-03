Intervistato da Radio Marte Stefano Antonelli, l'agente del terzino dell'Udinese, Destiny Udogie è tornato a parlare del gol di mano segnato dal suo assistito contro il Milan: "Udogie e il gol di mano contro il Milan? Mi ha detto di no. Ma da lì a dire che sia stata una tragedia, dopo quello che ho visto sabato e domenica... Al confronto quel gol è un cioccolatino. Il rigore alla Roma è veramente dubbio, inutile poi parlare del rigore non dato a Belotti. Meglio non parlarne, che si perde solo tempo. Gli organi predetti però dovranno dare segnali forti. Parlarne ancora non restituirà punti all'Udinese o al Torino”