È tra i calciatori più richiesti dell’Ajax, uno dei ragazzi terribili di Erik ten Hag: parliamo di Donny van de Beek, centrocampista classe ’97 che ha stregato tutta Europa con le sue enormi prestazioni in Champions e non solo. Nelle ultime ore in Italia si è diffusa una voce che vuole gli occhi dell’Inter su questo calciatore e noi di Calciomercato.com abbiamo contattato il suo agente, Guido Albers, per scoprire se davvero il futuro del centrocampista potrebbe tingersi di nerazzurro: “Il mio entourage si trova in Italia, ma non è previsto alcun incontro con l’Inter. Con Piero Ausilio ho un ottimo rapporto, ma non ho parlato con lui di van de Beek. I miei collaboratori si trovano in Italia, sono al lavoro per alcuni ragazzi della nostra academy, niente di più e con l’Inter non c’è niente”.



ASTA A PARTIRE DA 70 MLN - Queste le parole di Guido Albers, che di fatto allontanano l’Inter dal suo assistito. Altre conferme in merito arrivano da fonti vicine alla società nerazzurra. In questo momento le priorità di Antonio Conte sono altre, van de Beek è senza dubbio un calciatore pronto ad avere la fila, ma le attenzioni dell’Inter sono concentrate altrove, con Barella, Dzeko e Chiesa in cima alla lista dei desideri. Per van de Beek si scatenerà un'asta, ma il valore del calciatore parte già da 70 milioni di euro, da pagare in un’unica formula: cash.