Donny van de Beek stende la Juventus e accende il mercato. L'agente del centrocampista dell'Ajax, Rob Witschge, è intervenuto a 'Si gonfia la Rete' su Radio Marte: "No, non abbiamo mai creduto che fosse sottovalutato, lui ha fatto davvero una bellissima partita contro la Juventus. Era molto importante per la squadra. Lui corre molto, per due o per tre, può succedere che altri possano brillare di più rispetto a lui. Ma con la partita di ieri e con il gol ha mostrato al mondo tutte le sue qualità oltre al lavoro sporco che compie in mezzo al campo. Il prezzo sta crescendo molto soprattutto quando si fanno partite del genere, ci sono molti club che sono interessati a lui e stanno chiedendo di lui, ma l’Ajax deve fare bene i conti perché potrebbe perdere a fine stagione diversi giocatori come De Ligt e De Jong che andrà al Barcellona, quindi non può permettersi di perderli tutti".