Futuro ancora incerto per il trequartista Franco Vazquez, argentino di proprietà del Siviglia ma esploso in Italia, con la maglia del Palermo. Proprio la Serie A potrebbe essere nuovamente nel destino di Vazquez, almeno stando ai rumors provenienti dalla Spagna, che accostano il fantasista classe 1989 a varie società di Serie A, in particolare Sampdoria e Lazio. Sembra però difficile che i blucerchiati riescano a concretizzare la trattativa, anche perché al Doria c’è già un giocatore con caratteristiche simili, Gaston Ramirez.



Nel frattempo, l’agente di Vazquez Fernando Cosentino non chiude nessuna possibilità: “Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato” ha detto a Abc l’agente. “Interesse di altre squadre? Sì, certo. Ci sono sempre squadre che chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare. Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia”.



Ancora lontano il ritorno in Argentina per El Mudo: “È un onore per chiunque ricevere una chiamata da Boca Juniors o dal River Plate, però capisco che non è questo il momento di tornare in patria. Si cura molto e per le condizioni in cui è, può giocare a un livello eccellente per altri anni”.