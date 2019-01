Mario Giuffredi, agente del centrocampista viola Veretout, ha dichiarato a Radio Marte: "Piace al ds del Napoli, Giuntoli. Ne abbiamo già parlato diverse volte, ma gennaio non è il suo mercato. La Fiorentina punta all'Europa e resterà lì fino a giugno. E' un giocatore di grandissimo livello, costa tanto e a gennaio non sempre le società possono fare investimenti del genere: 30-35 milioni non è una cifra da spendere nella sessione invernale".