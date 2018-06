Tramonta una delle ipotesi di mercato per l'attacco del Genoa. Ad uscire di scena dall'elenco dei possibili rinforzi per la squadra di Davide Ballardini è il nome di Amin Younes, l'ala tedesca di origini libanesi che il Napoli lo scorso gennaio aveva prelevato dall'Ajax, pur lasciandolo altri sei mesi in Olanda tra mille difficoltà e polemiche.



A smentire un possibile approdo in rossoblù del 24enne esterno offensivo è, in esclusiva ai nostri microfoni, il suo agente Nicola Innocentin che, a differenza di quanto si vocifera da alcuni giorni, specifica di continuare a curarne gli interessi: "Escludo categoricamente che Younes possa andare al Genoa. Non ho mai avuto contatti a tal riguardo con la società ligure. Del presunto interesse dei rossoblù per il ragazzo ho saputo leggendo i giornali qualche settimana fa. Ho così contattato la dirigenza del Grifone per capire se la loro intenzione fosse reale, ma mi è stato detto che non era così".



Non sarà quindi Younes uno dei due esterni d'attacco promesso ai tifosi genoani dal presidente Preziosi un paio di settimane fa. Anche perché il destino dell'ex Ajax sembra già deciso: "Amin è del Napoli e il suo futuro è lì - ha proseguito Innocentin - Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo dal momento che non credo proprio che la società di De Laurentiis voglia privarsi del giocatore neanche in prestito".