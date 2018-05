Nonostante alcune buone prove e il ritorno al gol due settimane fa contro la Fiorentina, la permanenza di Giuseppe Rossi al Genoa rimane incerta.



L'attaccante italo-americano, arrivato da svincolato lo scorso dicembre, ha il contratto in scadenza a fine giugno ma con il Grifone può vantare anche un'opzione per il rinnovo biennale. Ad oggi, tuttavia, le possibilità che tale clausola venga esercitata non sembrano molte.



Ieri intanto l'agente del giocatore, Andrea Pastorello, ha parlato della questione rilasciando una breve intervista ripresa dal Secolo XIX: "Siamo in contatto con i rossoblù che hanno un'opzione che scade il 30 giugno. A giorni li incontreremo per fare il punto perchè dipende dal Genoa".



Come dire: noi vogliamo restare, ma le intenzioni della società potrebbero anche essere differenti.