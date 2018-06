Duvan Zapata sognava il Mondiale con la Colombia. Alcuni problemini fisici accusati nel finale di stagione però hanno impedito al centravanti della Sampdoria di partire alla volta della Russia. L'ex giocatore di Napoli e Udinese resta però al centro di numerose voci di mercato. "Duvan ha già recuperato e si sta riposando in attesa dell'inizio della seconda stagione con la Sampdoria" ha detto il suo agente Fernando Villarreal a Sampdorianews.net. "La mancata convocazione al Mondiale? In prima battuta è rimasto molto colpito come naturale che fosse, ma in questo momento la sua mente è già proiettata al prossimo campionato in blucerchiato perchè desidera lasciare un'impronta alla Samp”.



Zapata ha un feeling davvero molto particolare con il pubblico doriano: "E' un rapporto speciale. Duvan è molto felice di quanto avvenuto nella passata stagione ed è desideroso di disputare un campionato migliore". Un campionato che salvo colpi di scena dovrebbe essere in blucerchiato, nonostante alcuni rumors di mercato: "Voci sul Borussia Dortmund? In tanti hanno riportato certi rumors, ma concretamente non c'è mai stato nulla. Nessuno mi ha finora contattato. Il suo desiderio è restare alla Samp e raggiungere obiettivi importanti. Al termine della prossima stagione vedere cosa succede - conclude l'agente - perchè Duvan si trova a proprio agio in blucerchiato”.