ll Borussia Dortmund è vicinissimo all'accordo col Salisburgo per Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 autore di 14 gol in 17 presenze nel campionato austriaco. Questo il commento del suo agente Thomas Salomon, a Salzburg24.at, che svela anche un retroscena riguardante l'Inter: "Qualche giorno fa abbiamo detto no alla proposta del Barcellona, il meglio per il suo futuro è un club tedesco. Ha detto no anche a Real Madrid e Inter perché la sua intenzione è quella di giocare in Bundesliga".