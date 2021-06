Martin Araoz, nuovo agente di Rafael Santos Borré, punta del River Plate il cui contratto scadrà il 30 giugno e obiettivo dell'Inter, secondo quanto riportato in Argentina, ha parlato a FcInterNews.it: “Rafa è un calciatore che ultimamente ha aggiunto alle sue qualità di realizzatore la dedizione a voler recuperar palla quando non ne si è in possesso, diventando così il primo difensore della sua squadra”.



Avrà letto dell’interesse dell’Inter.

“Ho mandato un messaggio a Zanetti per capire se fosse qualcosa di concreto. Quando e se vorrà, ne parleremo”.



Sarebbe pronto per giocarsela in un club come quello nerazzurro?

“Ovviamente. Rafa è preparato e ha le qualità per giocare nell’Inter. Come in un qualsiasi top club a livello europeo”.



Da quanto lavorate insieme?

“Abbiamo un rapporto leale, di amicizia vera. Ci ha chiesto una mano per mettere a posto alcune cose. E noi come agenti del giocatore siamo ben felici di poterlo aiutare. Non ha più contatti col vecchio procuratore, ora è gestito da Alfa Management e Caabase”.



L’obiettivo è tornare in Europa?

“Vedremo quello che accadrà in questi giorni per il suo futuro sportivo. Diciamo che l’importante è che arrivi una proposta attraente. In una squadra dove possa continuare a essere importante, mantenendo così un alto livello utile per la convocazione con la Nazionale. L’aspetto economico non è preponderante”.