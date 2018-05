L'agente del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato a CalcioNapoli.1926. Ecco le sue dichiarazioni: "Sicuramente, per ciò che riguarda questa stagione, non essere andati ai Mondiali è stato un grande dispiacere. Tuttavia non si tratta di un qualcosa che ha riguardato solo Gigi, ma non aver potuto disputare il sesto Mondiale dispiace perché sarebbe stata un'impresa unica. E' chiaro che dopo la sconfitta con il Napoli il rischio di perdere lo scudetto c'è stato poiché la Juve aveva da giocare poi anche a Milano e a Roma, due trasferte insidiose, dove si poteva rischiare di non fare risultato. Tra l'altro il calendario del Napoli era migliore ma i 4 minuti finali di Inter-Juve sono stati una mazzata psicologica per gli azzurri. Se la partita di Milano fosse finita 2-1 o 2-2, probabilmente lo scudetto lo avrebbe vinto la squadra di Sarri".