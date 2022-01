L'ex attaccante Simone Pepe, oggi procuratore, è stato intervistato da Sky Sport ed ha rilasciato una battuta anche sul suo assistito Gianluca Caprari, attaccante dell'Hellas Verona, in ottica nazionale, rispondendo alla domanda se meritasse più considerazione: "Speravamo in una chiamata per lo stage, ma giustamente il mister Mancini fa le sue scelte".