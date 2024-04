Inter, l'agenda dei rinnovi: a che punto sono Lautaro, Barella, Dumfries e Inzaghi

Il campionato sta ormai per volgere al termine e l’, campione d’Italia con 5 giornate di anticipo rispetto al calendario, sta ormai gioendo dal post derby con i vari festeggiamenti in giro per la città. Momenti di pausa anche per la. In ballo ci sono rinnovi importanti, ognuno con le proprie esigenze ma tutti con una peculiarità comune:. Lautaro e Barella sono le due punte di diamante da cui l’Inter vuole ripartire, ma di pari importanza è la figura di Simone Inzaghi, che in questi anni è cresciuto tantissimo. Senza dimenticare la questione Dumfries.

VEDIAMO CASO PER CASO L'AGENDA DEI RINNOVI IN CASA NERAZZURRA