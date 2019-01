In esclusiva a FCInter1908 Christophe Henrotay, agente di Yannick Carrasco, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: "Ci sono molti club interessati a Yannick in Europa. Lui e la sua famiglia hanno incontrato delle difficoltà nell’adattarsi alla cultura cinese e ad apprendere la lingua, e Yannick ha già informato il club di questa situazione, perchè abbiamo molto rispetto per loro e non vogliamo che siano all’oscuro della situazione riguardante un loro giocatore. Dipende da loro, analizzeranno la situazione, ma tutti sono consapevoli. L’Inter è un club molto importante, e ci fa molto piacere che squadre del genere siano interessate a Yannick. Lascia la Cina? E' ancora presto per dirlo, ma c’è ancora tempo, quindi...".