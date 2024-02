L'agente di Rugani sulla Juventus: 'Ci chiameranno?'

Redazione CM

Daniele Rugani ha scacciato la crisi della Juventus. Il suo gol, decisivo per la vittoria sul Frosinone nella 26esima giornata di Serie A, ha interrotto la crisi di risultati della squadra di Massimiliano Allegri, tornata al successo dopo i due soli punti ottenuti tra Empoli, Inter, Udinese e Hellas Verona.



Ma quale futuro per il difensore classe '94? Il contratto di Rugani con i bianconeri scadrà al termine della stagione (30 giugno 2024) e ancora non ci sono novità sul possibile rinnovo.



Proprio il prolungamento del contratto è stato uno dei temi toccati da Davide Torchia, agente di Rugani, a TvPlay: "Il gol di Rugani contro il Frosinone? E’ stato lucido, non è facile per un difensore far gol al 95′. Da difensore lì ti viene voglia di tirare una cannonata, invece lui è stato bravissimo. Bravo lui e brava anche tutta la squadra a crederci. Il momento era delicato, ecco perché questa vittoria arrivata in extremis contro il Frosinone ha un valore importante. Mi auspico che questa vittoria possa essere uno snodo importante per la Juve, alla fine le stagioni ruotano sempre attorno ai dettagli. Per esempio l’Inter, seppur stia dominando il campionato, prima di incontrare la Juve nello scontro diretto ha giocato contro Verona e Fiorentina, entrambe hanno sbagliato un rigore decisivo nei minuti finali contro i nerazzurri".



RINNOVO - La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?".



CONFRONTO JUVENTUS-MILAN - "Non voglio fare il difensore di Allegri, non ne ha bisogno, ma non è facile tenere così ben saldo il gruppo. La Juve gioca molto sui nervi, i difensori hanno segnato molto. Rugani, Bremer, Gatti, Danilo hanno più di un gol a testa. Io penso che la Juve non sia così tanto superiore al Milan, al Napoli per esempio. Quindi che sia ancora al secondo posto non è così scontato".



DE LIGT - "E' un grandissimo difensore. Per me il fatto che lui sia arrivato molto giovane alla Juve e gli hanno dato subito il mantello del nuovo Barzagli e Chiellini. Aveva ancora margini di crescita. Stiamo parlando di un difensore che è stato all’Ajax, nella Juve e nel Bayern. Adesso, male che vada la sua carriera, potrà giocare nel Chelsea mica chissà in quale squadretta. Inoltre nella Juve è stato comprato anche in un momento in cui, per esempio, Chiellini o Bonucci hanno ritrovato smalto. A 20 anni, poi, hanno preso questo ragazzo e gli hanno dato 10 milioni: come lo si migliora così?".