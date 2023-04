Emerson Zulu, padre e agente di Emerson Royal, ha ammesso che il terzino potrebbe lasciare l'Inghilterra al termine del campionato. "C'è una grande possibilità che Emerson Royal lasci il Tottenham. Lo vogliamo perché crediamo che sia tempo per lui di fare un salto più grande e andare in una squadra che lotta per i titoli. Potrebbe essere adatto per il Real Madrid".