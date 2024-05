Non sarà un lento trascinarsi, sarà semmai un veloce allontanarsi. Allegri e la Juventus si dicono addio, lo fanno bruscamente, dopo la festa arrabbiata e i gesti, dopo che pure la proprietà non ha potuto far nulla per evitare l'ultimo passaggio. Max è andato troppo oltre, non voleva l'addio strappalacrime, neanche con un trofeo tra le braccia. E l'ultima immagine in bianco e nero, almeno per lui, resterà ai piedi della curva, mentre guarda i suoi ragazzi festeggiare con i tifosi.

Dopo il rientro a Torino e la giornata di ieri passata verosimilmente al telefono,. Allenamento alle 11.30, il mister al centro sportivo un paio d'ore prima. L'avevano preceduto, suo vice, e, in un clima surreale e con qualche tifoso più curioso che desideroso di foto e autografi. La comunicazione sul futuro, cioè sulla separazione, è praticamente imbustata. Salvo intoppi o decisioni diverse dell'ultimo minuto,

Un addio anticipato e allo stesso tempo forzato, dagli atteggiamenti avuti a Roma e anche da una serie di sfuriate che avevano contribuito ad allontanare la dirigenza e l'allenatore, andato avanti per inerzia negli ultimi mesi, oltre al sussulto in Coppa Italia. Non ci sarà un toto-nomi, non per due partite:, attualmente alla guida dell'Under 19. La formazione Primavera ha un match ininfluente nella giornata di domani, a Frosinone: i ragazzi partiranno in mattinata e non sanno ancora se sul pullman ci sarà l'allenatore uruguaiano.

A prescindere dall'accordo tra Allegri e la società - ancora da capire, tutto da trovare -L'irritazione della dirigenza per quanto visto allo stadio Olimpico è stata troppo forte, i gesti di Max troppo emblematici. La stessa contro-risposta dell'avvocato di Allegri alla spiegazione di Vaciago non è stata concordata con la società, ulteriore segno dello scollamento totale tra le parti. Ieri l'allenatore è rimasto nella sua casa torinese, in attesa di un segnale, di una telefonata, di una comunicazione: non è arrivato nulla. Se non un grosso rumore di sottofondo, il vociare di un addio che alla Continassa avevano già in mente da mesi, non certamente con queste modalità, con questi tempi.