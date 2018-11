Il procuratore del difensore del Benfica Alejandro Grimaldo ha parlato a Radio Marte del possibile futuro del suo assistito: "In Portogallo pensiamo che Mario Rui sia un giocatore importante, è un’ottima soluzione per la Nazionale in questo momento, offensivamente è molto forte, difensivamente normale, non è un giocatore che arriva a strafare ma sai cosa ti può dare, non va mai sotto la sufficienza. Su Grimaldo? C’è stata una trattativa con il Napoli, ma quando è stata intavolata il Napoli pensava di vendere Ghoulam, poi l’algerino ha avuto un grosso infortunio e la cosa è sfumata, ma si tratta di uno dei migliori terzini sinistri d’Europa, sul piano offensivo è da top club. Andrà alla Juve? Non lo so, in bianconero giocano giocatori fortissimi, lui non è da meno e si giocherebbe il posto.”