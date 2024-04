Neanche il tempo di vedere Echeverri atterrare in Europa - preso dal Manchester City ma lasciato in prestito in Argentina - che il River Plate ha tirato fuori un altro talento dei suoi.. Centrocampista offensivo classe 2007, a meno di 17 anni ha segnato il suo primo gol in Libertadores e prima ancora è diventato il marcatore più giovane nella storia del club. Ricordate El Conejo Saviola? Il record era suo, Mastantuono l'ha superato segnando a 16 anni e 177 giorni.

- L'idolo? Nole Djokovic. Alt.. Ma il club di Buenos Aires era talmente convinto delle sue qualità - nel calcio - che dopo qualche tempo ci riprovò. Racchetta nella custodia, scarpini ai piedi. L'idolo diventa Messi e il riferimento Julian Alvarez. Una scalata dall'inizio alla fine nelle giovanili tra gol, giocate, numero 10 sulle spalle e fascia da capitano al braccio. Viene lanciato in prima squadra da Demichelis, che non si era perso un minuto del suo Mondiale Under 17 con l'Argentina. Una chiamata all'amico e ct U17 Diego Placente prima di mandarlo in campo: "Come ti sembra il ragazzo?", "E' pronto, fallo giocare!". Detto, fatto.

- Se ne sono accorti tutti, tanto da essere già accostato alle prime big europee:. Il mese scorso il River Plate gli ha prolungato il contratto allungando la scadenza da giugno 2025 al 2026,. Un ulteriore segnale di come il River Plate è consapevole di avere tra le mani un talento pronto a esplodere definitivamente, Mastantuono è in rampa di lancio.