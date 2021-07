L'Inter lavora per il ritorno di Keite Balde, attaccante ex Lazio e di proprietà del Monaco che nell'ultima stagione ha giocato con la Sampdoria. Ne ha parlato il suo agente Federico Pastorello, intercettato dopo un incontro con i nerazzurri avvenuto a Milano: “L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l'Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”.