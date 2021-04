L'agente di Lautaro Martinez e di Hakimi, Martin Camano, ha parlato ai microfoni di Sky del futuro dell'attaccante e dell'esterno dell'Inter:



SU LAUTARO - "In questo momento è concentrato sullo scudetto, ma poi parleremo con l'Inter per capire quello che succede, anche perché la situazione è complicata per la pandemia. Il rapporto con Conte e la squadra è incredibile, è il club che gli ha fatto fare il grande salto. Lukaku? Sono amici, è una delle migliori coppie del mondo"



SU HAKIMI - "Il futuro di Hakimi passa per l'Inter, ha scelto i nerazzurri per Conte. Quando ha lasciato il Dortmund aveva grandi opportunità".