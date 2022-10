Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter: "La partita è stata incredibile. Io sono molto felice perché so che Lautaro è davvero contento della sua squadra. Di far parte dell'Inter. Poi con il gol ha reso anche felici tanti tifosi nerazzurri in Italia. Per noi questa è stata un'ulteriore conferma della felicità che Lautaro vive. Per il fatto che fa parte di una squadra grandissima in Italia ma anche in Europa. Per noi è un momento sicuramente positivo. Perciò, viva l'Inter!".