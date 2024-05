Milan, attesi segnali da Oporto per Conceiçao. Retroscena: Moncada ha parlato di Sarri con Ramadani

In casatiene sempre banco la questione. Stefano Pioli sarà esonerato al termine della stagione e servirà una mediazione per la buonuscita del tecnico emiliano che ha ancora un anno di contratto con il club rossonero.che hanno chance di sedere sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione.Tra questa sera e domaniIl tecnico del Porto è atteso aper chiarire i programmi del club. In caso di rottura Conceiçao potrebbe impugnare la. Furlani, principale fautore di questa candidatura, attende novità per poi iniziare una trattativa concreta che dovrà analizzare diversi aspetti: da quello economico a quello progettuale.

Pauloresta, al momento, il. Il management rossonero ricevuto feedback più che positivi dal Lille sulla gestione della rosa, la valorizzazione dei talenti e il rapporto con l’ambiente. Piace perché conosce già il campionato italiano,anche se più equilibrato, rapporti con la dirigenza e capacità comunicativa. Ma sul tecnico portoghese, apprezzato da tanti club europei, bisogna anticipare la concorrenza.Possiamo raccontareper impostare la trattativa per il rinnovo pluriennale di. Resta da capire cosa pensi la proprietà della candidatura del tecnico toscano. La sensazione è che comunque il Milan non abbia ancora ristretto la lista dei candidati a 2/3 nomi, le valutazioni sono a più ampio raggio.