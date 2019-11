L'agente dell'esterno austriaco dell'Inter Valentino Lazaro, Max Hagmayr, ha parlato ai microfoni di FC Internews:



SULLA RIVINCITA - "Per noi conta l’opinione di Conte. Valentino deve dimostrare a lui di poter aiutare l’Inter. La stampa può scrivere quello che vuole. Tutte le voci su un suo trasferimento erano delle fake news. Lazaro è stato bravo a non curarsene. Non leggeva queste notizie. Poi io lavoro in questo campo da più di 20 anni, so come funziona. L’importante è che ieri Valentino abbia giocato bene".



SULL'OBIETTIVO - "Il meglio per la squadra, aiutare i suoi compagni e continuare a godere della stima di Conte. Valentino ha avuto un inizio sfortunato, a causa dell’infortunio. Sa, normalmente ci vuole tempo per adattarsi. E lui si è fatto male non appena è arrivato in Italia. Poi una volta ripreso, la squadra andava alla grande. E non c’era motivo di apportare dei cambiamenti. Quindi ha dovuto aspettare il suo momento. Si è allenato sempre al massimo. E ieri ha sfruttato la sua chance. Ora non deve cullarsi, ma continuare a migliorare. Fiducia? Certo, lo conosco da tempo. So quello di cui è capace. Lazaro ha già giocato in palcoscenici importanti. Vuole ripagare l’Inter, che ha investito su di lui. E può farlo solo allenandosi sodo e mostrando sul campo le sue qualità”.



SULLE IMPRESSIONI DOPO BOLOGNA - "Era molto felice. Ha sempre sentito la fiducia di tutti. Poi ieri, quando Conte gli ha fatto pubblicamente i complimenti, ne è stato orgoglioso"