L’Inter non ha ancora compreso quanto Lazaro potrà essere utile al progetto Conte, ma al momento allontana ogni voce di cessione, seppur in prestito. A difendere l’investimento è stato proprio il tecnico salentino, che in conferenza stampa ha spiegato: «Lo abbiamo visionato più volte, è tra i principali talenti della nazionale austriaca e l’anno scorso giocava in un club in cui ci sono meno pressioni rispetto all’Inter. Dobbiamo dargli una chance dall’inizio, servirà pazienza ma abbiamo investito per lui 20 milioni e siamo sicuri che quel valore possa crescere. Finora non è stato affrontato nessun altro argomento, serve pazienza».



MISSIONE RECUPERO - Antonio Conte allontana il mercato e prende tempo, non è ancora giunto il momento di emettere giudizi definitivi, ma tra qualche mese, quando aprirà la sessione invernale dei trasferimenti, si riaffronterà sicuramente la questione. Magari partendo da basi diverse. Perché l’idea dell’ex c.t. è quella di concedere a Lazaro ancora qualche opportunità, schierandolo dal primo minuto come ha spiegato in conferenza. Terminato il ciclo di fuoco Conte si concentrerà su questa missione per arrivare a gennaio con le idee ancora più chiare, per decidere con serenità circa il futuro dell’esterno austriaco, che ad oggi non ha fornito le giuste garanzie.



OCCHIO A DARMIAN - Sarà in grado di farlo più avanti? Tutto ruota attorno a questo interrogativo. Tutto, dunque, è nelle mani di Lazaro, ma l’Inter non si farà trovare impreparata, nonostante la dichiarata fiducia verso il calciatore. I nerazzurri si guardano attorno e studiano insieme al Parma la possibilità di trasferire a Milano Darmian già a gennaio, ovviamente se questa mossa dovesse rivelarsi necessaria, e quindi se Lazaro non avrà ancora trovato la giusta confidenza col campionato italiano. Una fiducia a tempo, specie se l’esperienza Europea dell’Inter dovesse proseguire, perché Conte non vuole più correre il rischio di avere in panchina calciatori non ancora idonei a certe platee. Lazaro ha due mesi per convincere tutti.