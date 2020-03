che piace a mezza Europa: i nerazzurri hanno manifestato apertamente il proprio interesse, dopo. Gustavo, ha parlato a FcInterNews del proprio assistito: “Innanzitutto vorrei mandare un grande abbraccio a tutto il popolo italiano. Speriamo che la situazione legato al Covid-19 rientri presto. E di poter utilizzare i vostri insegnamenti, dato che il virus ha proliferato prima rispetto al Sudamerica, per il benessere generale”.- “È un motivo di orgoglio che uno come lui lodi pubblicamente Lucas. Ma non sono sorpreso dalle sue parole. Pupi già in altre occasioni aveva manifestato il suo apprezzamento per l’atleta. E poi perché noi siamo convinti che sia realmente uno dei migliori centrali di tutto il Sud America.Se ha il passaporto europeo? Sì”.- “Diciamo che adesso tutto il mondo del calcio è un po’ paralizzato e ovviamente speriamo che tutto termini il prima possibile. Già milita con regolarità in una istituzione come il River Plate. E sono convinto che abbia tutte le carte in regola per distinguersi anche nel Vecchio Continente e giocare quindi in qualsiasi top club, come quello nerazzurro. Ma ovviamente dobbiamo aspettare e vedere quali offerte arriveranno per lui”.- “Per la forma dei suoi occhi, porta questo soprannome da quando era piccolino”.“I 22 milioni della clausola? Dipende dalle offerte che arriveranno e che dovranno essere valutate. Oggi ci sono molti club che affermano quello che si vede in campo, cioè che è un grande giocatore e sono interessati a lui. Ma fin quando non ci saranno offerte concrete non voglio commentare i se e i ma, dando adito ai rumors, non sarebbe corretto”.