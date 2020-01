Giuseppe Riso, agente dell'attaccante Andrea Petagna, ha parlato così a Sky Sport dell'operazione di mercato che porterà l'ex Atalanta al Napoli dalla prossima estate: "I partenopei hanno provato a prenderlo subito, poi sono stati i più veloci nel fermarlo per l'estate. Bene così. Petagna oggi è un profilo importante come punta. Si sente pronto per una piazza di alto livello, il Napoli ci ha convinti appena ci ha chiamato. Andrea tra l'altro ama la città di Napoli... Ora però vuole prima combattere con la SPAL, la salvezza degli estensi gli sta a cuore. Il suo sogno adesso è salvare la sua squadra attuale, poi inizierà a pensare al Napoli".