Rafaela Pimenta, agente di Pogba, ha rilasciato una intervista a Marca parlando del futuro del centrocampista francese della Juventus: "Paul è sempre stato molto chiaro su cosa si aspettava da me e cosa si aspettava da Mino Raiola. I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva. È un combattente, un uomo con molto carattere. È molto serio. Sa cosa può e cosa non può fare. È una persona molto aperta, gli piace ballare. È un professionista serio al massimo. Per lui l’impegno che la Juve ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio. Non è tormentato. Da Paul imparo sempre. Quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagina e pensa a risolvere il problema. Gli è dispiaciuto molto non poter giocare il Mondiale al mille per cento, ma capisce che il giorno dopo devi alzarti e continuare il tuo recupero. Vuole giocare, vuole battere la sfortuna per dare alla Juve quello che merita"