Dejan Rakitic, agente e fratello del centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic, ha parlato del futuro del fratello ai microfoni di TMW: "A oggi la situazione è semplice da spiegare: Rakitic è felicissimo al Barcellona. Il Barça è uno più grandi club del mondo, Ivan è felice di farne parte".



SUL FUTURO E SULL'INTER - "Quale sarà il suo futuro, però, non posso saperlo, stiamo pur sempre parlando di calcio. Ma oggi la situazione è questa, ovvero che Ivan è felice a Barcellona e desideroso di portare a casa anche l'ultimo trofeo. C'è in gioco la Copa del Rey contro il Valencia. E per Ivan il futuro è solo quello: concentrarsi sulla finale e portare a casa un altro trofeo".



SULLA FOTO A SIVIGLIA E LA REAZIONE DEI TIFOSI - "Lui ha fatto un'ottima stagione, in tanti la pensano così anche al Barcellona. Per quanto riguarda la gara di Liverpool è stata semplicemente una brutta partita da parte di tutti. Ma questo non toglie meriti alla grande stagione del Barça"