Gianluca Di Domenico, agente del terzino del Milan Ricardo Rodriguez, è intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com per smentire le voci su presunti contatti con il Tottenham: "Non è assolutamente vero. Oggi come oggi non abbiamo nessun contatto con il Tottenham. Se la prossima settimana o tra due settimane il Tottenham dovesse chiamarmi parleremmo di un’altra cosa, ma oggi come oggi non è assolutamente così. Non so perché venga scritto, spesso si inventano cose sul futuro di Ricardo".



SULLA PREMIER - "confermo che ci sono degli interessamenti di squadre inglesi, ed è una cosa normale perchè Ricardo ha fatto un bel Mondiale. Ma non c’è nessuna trattativa, niente di concreto: gli interessamenti per i giocatori possono essere tanti e normali. Il mio referente è sempre il Milan: se dovessero arrivare offerte, parleremo sempre con il Milan, al quale mi riferirò e con il quale eventualmente valuteremo".



SUL MILAN - "Ricardo si tiene stretto Milano e il Milan: non fa parte del suo essere e del suo carattere lasciare un club come il Milan, che lui tanto ha cercato, solo perchè il Milan rischia di non essere in Europa. Il blasone del Milan è molto più alto rispetto a quelli di tanti altri club che disputano competizioni europee. Ricardo ha un grandissimo rapporto con Gattuso, che ha fiducia in lui, e con tutta la società. Solo ed unicamente se arriverà una richiesta seria da un top club europeo che può vincere la Champions League ne parleremo con il Milan mettendoci al tavolo".