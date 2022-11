Darko, ha parlato a Gazzetta.it:"È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l'infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile"."Dusan non cambia. È un giocatore che migliora giorno dopo giorno, e nonostante sia ancora giovane è sempre stato un professionista al massimo. Era così prima, è così anche adesso"."È vero che c'erano molti club interessati. Però la Juventus è la Juventus, uno dei più grandi club del mondo. Sembrava l'opzione migliore fin dall'inizio e penso ancora sia così"."Non importa quanti gol segna, anche se lui pensa di poterne fare di più. È lì prima di tutto per aiutare la squadra a vincere e per dare il massimo"."Sergej è un ottimo giocatore, di classe. Se andrà via, qualsiasi squadra troverà un grosso rinforzo. Lui e Dusan lavorano bene insieme, in nazionale, ovviamente"."Siamo soddisfatti, Nemanja ha iniziato bene la stagione. Ma ti assicuro che può fare molto, molto meglio. Posso garantire che la Serie A deve ancora conoscere il vero Radonjic"."Considerando che è appena arrivato, è già un ottimo rendimento. Ma mostrerà ancora le sue qualità. Soprattutto sotto la direzione di Juric, che è un ottimo allenatore"."Assolutamente sì. Il Torino è un club fenomenale in tutti i sensi. Penso che sia il club perfetto per Nemanja in questo momento, e credo anche Nemanja sia il giocatore perfetto per il Torino"."C'è molta qualità in questo momento in Serbia. Nella mia agenzia abbiamo grandi talenti che presto saranno pronti per la Serie A. Se non a gennaio, sicuramente l’estate prossima".