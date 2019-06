Yannick Ferreira Carrasco torna a proporsi per l’Italia. L’esterno belga già molto vicino alla Serie A nello scorso gennaio ritiene ormai ai titoli di coda la sua avventura in Cina: l’ex Atletico Madrid vuole liberarsi dal Dalian Yifeng, lavori in corso per questa soluzione a patto che arrivi un’offerta soddisfacente. Anche per questo, da poco, sono tornati in Italia gli agenti di Carrasco per studiare l’opportunità migliore eventualmente in Serie A, senza escludere Premier League e Liga tra le potenziali destinazioni. Yannick è in attesa e adesso i colloqui sono pronti.



ANCORA MILANESI - L’entourage di Carrasco ha già impostato un contatto con l’Inter, al momento peró il belga non rientra nelle idee della dirigenza nerazzurra così come di Antonio Conte che punta su esterni con caratteristiche diverse. Il Milan lo voleva fortemente con Leonardo al timone: il cambio dirigenziale impone prudenza, la scelta di Maldini e dell’allenatore sono due passaggi obbligati prima di poter seriamente pensare agli obiettivi. Intanto Carrasco si offre e vuole l’Italia, aspettando si apra lo spiraglio giusto.