Slot-Liverpool, trattativa in fase avanzata col Feyenoord: le ultime

Il primo sponsor di Arne Slot a Liverpool è Jurgen Klopp: "Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Non lo conosco di persona, ma mi hanno detto sia un bravo ragazzo, se devo pensare al bene del club sarei più che felice se la soluzione dovesse essere lui". E avanti così, con l'allenatore dei Reds che dopo aver annunciato l'addio a fine stagione dà la sua 'benedizione' sul possibile successore.

- Al momento non c'è ancora nulla di definito e le parti stanno ancora lavorando su alcuni aspetti, ma filtra fiducia e ottimismo per una chiusura positiva. Anche lo stesso Slot è uscito allo scoperto in un'intervista rilasciata a ESPN: ", la mia decisione è chiara". L'allenatore olandese ha ribadito la sua volontà anche dopo l'ultima vittoria del Feyenoord contro il G.A. Eagles: "Penso che il club mi lascerà andare, sedermi sulla panchina del Liverpool sarebbe un passo enorme, un'opportunità fantastica".

- Da tre stagioni sulla panchina del Feyenoord, Slot ha totalizzato un terzo e un primo posto; quest'anno probabilmente chiuderà secondo dietro al Psv, ma in bacheca ha già messo la Coppa d'Olanda vinta qualche giorno fa contro il NEC.. Un anno dopo può essere arrivato il momento dell'addio, la trattativa Liverpool-Feyenoord va avanti con fiducia, il sostituto di Klopp sulla panchina dei Reds può essere Arne Slot.