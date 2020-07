Secondo la ricostruzione l’evento sarebbe scaturito da un diverbio legato al posto auto riservato ai disabili. Beatrice infatti soffre di poliomielite, una patologia che la costringe in carrozzina, causata probabilmente come reazione al vaccino. L’uomo infastidito avrebbe aggredito la ragazza e la madre urlando “handicappata stranieri di m… tornate a casa stranieri del c…” insultandola per le sue origini rumene e discriminandola per la sua condizione di disabilità, minacciando inoltre la madre Giorgia “Tanto vi becco per strada, fate attenzione”.Il racconto della cestista via Facebook “A voi che ci avete aggrediti, vergognatevi saremo anche stranieri ma abbiamo più dignità di voi, e voi che avete guardato il tutto senza alzare un dito vi dovreste vergognare più di loro. E non mi dite che il razzismo in Italia non esiste”.L’intervento dei carabinieri non è servito a placare gli animi, anzi avrebbe continuato ad inveire vantando il suo curriculum criminale, rendendo la ragazza oggetto anche di frasi oscene. L’identità dell’individuo resta sconosciuta.I messaggi di solidarietà non sono tardati, in primis da Peppino Amicacci, presidente della società dove gioca, Federazione italiana pallacanestro in carrozzina e il Comitato paraolimpico. Sostegno anche da Lapo Elkann su Twitter “sei un Orgoglio per l'Italia e Noi siamo con TE!” nelle ultime ore la deputata del PD Eleonora Mattia esprime la sua totale vicinanza dicendosi preoccupata del frequente verificarsi di episodi di questo genere. I social della stellina sono stati presi d’assalto da utenti che volevano manifestare il loro appoggio per il triste accaduto.