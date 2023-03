Non è certo un bel momento per il calcio dilettantistico e giovanile genovese. Almeno dal punto di vista della sportività e dell'ordine pubblico.- Nel giro di poche settimane sono stati infatti almenoche hanno macchiato altrettante gare dei campi della provincia ligure, tanto da farne tracimare il racconto dalle pagine sportive a quelle di cronaca. Nel primo, risalente a fine gennaio , furonoa rubare la scena ai giocatori. Un nervosismo esploso alla fine del match sugli spalti del campo di Bogliasco e stemperato solo dal comportamento maturo e civile mostrato nel frattempo sul rettangolo verde da alcuni giocatori delle due fazioni, in grado con il loro atteggiamento conciliante di dare l'esempio a chi, molto teoricamente, dovrebbe darlo loro.Se nella stracittadina adolescenziale la questione si risolse senza degenerazioni, non altrettanto bene è andata in due circostanze successive, avvenute nei giorni scorsi a breve distanza l'uno dall'altro. In entrambi i casi a pagare le conseguenze di un'ingiustificabile isteria è stato un. È successo durante l'incontro tra Nuova Oregina e Anpi Casazza, sfida del campionato Under 14 genovese; è riaccaduto nella gara di Seconda Categoria tra Recco 2019 e Atletico San Salvatore, in maniera praticamente identica.In ambedue le circostanze si è registrataNella prima occasione il fischietto è diventato oggetto della violenza di un dirigente locale che, scendendo in campo dopo una decisione non aveva gradito, lo ha colpito ripetutamente con calci, pugni e graffi, causandogli. Un episodio che ha avuto un ampio clamore a livello locale e non solo, finendo per essere raccontato anche dai media nazionali. Una cassa di risonanza non certo positiva che non pare essere tuttavia servita da lezione a chi, appena qualche giorno dopo, ha pensato bene di emulare il dirigente della Nuova Oregina.Domenica scorsa, infatti,ad appena una manciata di chilometri dai luoghi dei primi due fattacci. Anche in questo caso l'autore dell'aggressione è stato un tesserato della società locale, nella fattispecie il presidente. Contrariato per la decisione dell'arbitro di annullare un gol ai suoi, il primo tifoso ha esternato il proprio disappunto aggredendolo fisicamente con alcuni colpi al viso. La gara è stata ovviamente sospesa e successivamente assegnata alla squadra ospite e per l'aggressore è scattata unaprovvedimento preso anche nei confronti del suo anticipatoreIl presidente del Recco dovrà stare lontano dai campi per tre anni, il suo omologo genovese addirittura fino al 2028. Mentre per il malcapitato arbitro la diagnosi è stata per fortuna soltanto di qualche giorno.Al di là delle sacrosante ed inevitabili sanzioni, tuttavia, ciò che deve far riflettere è la situazione di uno sport che anche e soprattutto a livello dilettantistico sta diventando sempre più isterico ed incontrollabile. Una situazione impossibile da trascurare per i vertici sportivi e politici del nostro calcio.